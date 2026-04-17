毎年恒例のグラウンド・ゴルフの大会が長崎市で開かれ、60代～90代の約200人が汗を流しました。 ボールを弾く音と、笑い声が響きます。 ホールポストにボールが入るまでの打数を競う「グラウンド・ゴルフ」。 大会は健康の増進と、地域交流を深めることを目的に開かれていて、47回目となった今回は、67歳～92歳までの約200人が参加しました。 （参加者） 「なかなか本番で実力