東京メトロポリタンテレビジョン＝TOKYO MXは、伊達寛会長がパワーハラスメントにあたる不適切な言動を行ったとして今月15日付で解職したと発表しました。TOKYO MXによりますと、去年12月、伊達氏に関する内部通報があり、外部の弁護士による調査を実施したところ、部下に対して不適切な言動が複数回あり、これがハラスメント行為にあたると認定されたということです。これを受けて、TOKYO MXは15日に臨時の取締役会を開き、会長職