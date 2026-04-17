フクダ電子は、昨年8月27日に製造販売承認された長時間心電用データレコーダの単回使用ホルター心電計Liz（承認番号：307AGBZX00047000）を4月9日に発売した。同製品は、薄型・軽量のパッチ型で被検者（患者）の身体に直接貼付することで、日常生活下における心電図を長時間・連続的に記録することが可能な単回使用型ホルター心電計。従来の同社ホルター心電計では、電池交換や院内解析の負担があった。同製品は単回使用とし、被検