フクダ電子は、昨年8月27日に製造販売承認された長時間心電用データレコーダの単回使用ホルター心電計Liz（承認番号：307AGBZX00047000）を4月9日に発売した。

同製品は、薄型・軽量のパッチ型で被検者（患者）の身体に直接貼付することで、日常生活下における心電図を長時間・連続的に記録することが可能な単回使用型ホルター心電計。

従来の同社ホルター心電計では、電池交換や院内解析の負担があった。同製品は単回使用とし、被検者の本体返却のための来院が不要と、運用を簡便化。検査から結果確認までを効率化し、医療従事者と被検者双方の負担軽減を期待する医療現場のためのソリューションになっている。





CardiMax9Aiに搭載されたAIモデルで過去の発作性心房細動発症の可能性を推定し、Lizでのホルター検査へ繋げることで心房細動患者の早期発見に寄与することが期待できる。また、リユースタイプのホルター心電計eMEMOも提供しており、院内で詳細な解析を行いたい場合や、検査後できるだけ早く結果を確認したい場合など、運用や目的に応じた選択を支援する。

［発売日］4月9日（木）

フクダ電子＝https://www.fukuda.co.jp