幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。第9話お父さんらしく振る舞っただけなのに【編集部コメント】ユカさん……こんなことで怒らないといけないだなんて……気の毒すぎます