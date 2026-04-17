【父は偉い！タオパンパ】なぜか怒る妻。お父さんは一目置かれる存在だろ！？＜第9話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第9話 お父さんらしく振る舞っただけなのに
【編集部コメント】
ユカさん……こんなことで怒らないといけないだなんて……気の毒すぎます。ユカさんの「なんで？」に対して、バカのひとつ覚えみたいに「お父さんだから」を繰り返すマサトさん。きっとマサトさん自身も「なんで」が分かっていないのでしょうね。まさに刷り込み教育……洗脳されてきた末路がここにあります。マサトさん、その「なんで」に答えられるようになれば、自分のしていることの愚かさが少しは見えてくると思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第9話 お父さんらしく振る舞っただけなのに
【編集部コメント】
ユカさん……こんなことで怒らないといけないだなんて……気の毒すぎます。ユカさんの「なんで？」に対して、バカのひとつ覚えみたいに「お父さんだから」を繰り返すマサトさん。きっとマサトさん自身も「なんで」が分かっていないのでしょうね。まさに刷り込み教育……洗脳されてきた末路がここにあります。マサトさん、その「なんで」に答えられるようになれば、自分のしていることの愚かさが少しは見えてくると思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび