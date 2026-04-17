俳優の仲島有彩（20）が16日、都内で行われたFODドラマ『転校生ナノ』（24日配信）完成披露試写会に登壇。撮影中に起こったハプニングを明かした。【写真】かわいい！ベージュのジャケットを着て登壇した仲島有彩同作品はタイのドラマが原作となっており、学園という閉鎖空間を舞台に、ある日突然クラスにやってきた謎の転校生“ナノ”（仲島）によって、閉ざされた日常が揺らいでいく学園ミステリー・スリラー。ナノは頭脳明