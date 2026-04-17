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欧州株やや上げ幅を縮小、調整売りも散見 東京時間19:45現在 英ＦＴＳＥ100 10565.24（-24.75-0.23%） 独ＤＡＸ24292.21（+137.74+0.57%） 仏ＣＡＣ40 8294.80（+32.10+0.39%） スイスＳＭＩ 13215.81（+42.64+0.32%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:45現在 ダウ平均先物JUN 26月限48932.00（+165.00+0.34%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7090.50（