欧州株　やや上げ幅を縮小、調整売りも散見
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100　 10565.24（-24.75　-0.23%）
独ＤＡＸ　　24292.21（+137.74　+0.57%）
仏ＣＡＣ40　 8294.80（+32.10　+0.39%）
スイスＳＭＩ　 13215.81（+42.64　+0.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48932.00（+165.00　+0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7090.50（+13.50　+0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26519.50（+32.25　+0.12%）