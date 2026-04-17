欧州株 やや上げ幅を縮小、調整売りも散見
欧州株 やや上げ幅を縮小、調整売りも散見
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100 10565.24（-24.75 -0.23%）
独ＤＡＸ 24292.21（+137.74 +0.57%）
仏ＣＡＣ40 8294.80（+32.10 +0.39%）
スイスＳＭＩ 13215.81（+42.64 +0.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48932.00（+165.00 +0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7090.50（+13.50 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26519.50（+32.25 +0.12%）
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英ＦＴＳＥ100 10565.24（-24.75 -0.23%）
独ＤＡＸ 24292.21（+137.74 +0.57%）
仏ＣＡＣ40 8294.80（+32.10 +0.39%）
スイスＳＭＩ 13215.81（+42.64 +0.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 48932.00（+165.00 +0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7090.50（+13.50 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26519.50（+32.25 +0.12%）