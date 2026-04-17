ライフスタイルの変化によって、ものの見直しや捨て活の選択をする場面が増える50代。「まだ体力と気力のある50代のうちに不要な日用品を少しずつ手放しておいてよかった」と語るのは、夫と義母のシニア世代3人で暮らしている整理収納アドバイザー・原田さよさん（現在60代）です。今回は、原田さんが50代の10年間で、とくに手放してよかったと実感している4つのものを厳選して紹介します。1：使わなくなった家具長年住み続けてい