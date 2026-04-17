リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、アキレス腱断裂の重傷を負ったフランス代表FWウーゴ・エキティケにエールを送った。17日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。今季フランクフルトからリヴァプールに完全移籍で加入したエキティケは、ここまで公式戦45試合に出場し17ゴールを記録。同じく昨夏に加入したスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが負傷離脱していたこともあり、最前線でクラブ