テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」は、5月22日（金）から新章「ワンダーボヤージュ」の放送が決定しました！【動画】ポケットモンスター最新話 見逃し配信はこちら本日公開されたビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出してくるような姿が描かれており、この先に待つさらなる冒険を予感させるようなビジュアルになっています。