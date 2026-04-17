5月22日（金）からアニポケ新章突入！新しいキャラクター、そしてメタモンが登場！：ポケットモンスター
テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」は、5月22日（金）から新章「ワンダーボヤージュ」の放送が決定しました！
【動画】ポケットモンスター最新話 見逃し配信はこちら
本日公開されたビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出してくるような姿が描かれており、この先に待つさらなる冒険を予感させるようなビジュアルになっています。そして、真ん中にはメタモンと、新しいキャラクターと思われる少女の姿が…！？リコたちの冒険に彼らがどのように関わってくるのか、これからの展開に目が離せません！
5月22日（金）から放送する「ワンダーボヤージュ」編、新しいキャラクター、ポケモンを迎えてどのような物語が待っているのか、ぜひご注目ください！
いよいよ決戦も最終局面！「ライジングアゲイン」編の最新PVも公開！
加えて、「ライジングアゲイン」編の最新PVも本日公開となりました！
映像の中には、スピネルを止めるために全力で奮闘するポケモンたちの姿が映っていますが、どうやらリコたちはピンチなようで！？さらに、ラクリウム・コアも覚醒…！
ラクアを巡る決戦もいよいよ決着の時…！リコたちは力を合わせてスピネルの野望を止めることができるのでしょうか。激戦の行方を見届けてください！
【最新PV】
4月24日（金）放送／第135話「覚醒！滅びのラクリウム・コア」
ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる！絶体絶命の状況でも、諦めず立ち向かうリコたち。しかし、スピネルが取った「ある行動」により、ラクリウム・コアが覚醒し…！？
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