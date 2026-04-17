しまなみ海道が全通して２０周年。瀬戸田パーキングエリアが２０日にリニューアルオープンします。 牧千晴記者「多々羅大橋の近く、しまなみ海道の上り線にある瀬戸田ＰＡがリニューアルオープンします。店内の売り場面積が２倍になり商品がずらっと並んでいます」 ２０日のリニューアルオープンを前に公開されたのは「しまなみ海道」上りの瀬戸田パーキングエリアです。