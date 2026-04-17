新茶のシーズン到来です。 東彼杵町の茶畑で一番茶の初摘みが行われました。 （小林勇大アナウンサー） 「全国の茶の品評会で、高い評価を受けているそのぎ茶。新茶の初摘みが行われています」 県内の茶の栽培面積の約7割を占める東彼杵町。 17日から一番茶の摘み取りが始まりました。 町によりますと今年の生育は順調で、去年よりも45トン多い460トンの生産が見込まれるということです。 20