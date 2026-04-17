新茶のシーズン到来です。

東彼杵町の茶畑で一番茶の初摘みが行われました。

（小林勇大アナウンサー）

「全国の茶の品評会で、高い評価を受けているそのぎ茶。新茶の初摘みが行われています」

県内の茶の栽培面積の約7割を占める東彼杵町。

17日から一番茶の摘み取りが始まりました。

町によりますと今年の生育は順調で、去年よりも45トン多い460トンの生産が見込まれるということです。

2018年に開かれた全国茶品評会で、最高賞の総理大臣賞を受賞した福田 信也さんは、8.5ヘクタールの畑に6品種を栽培。

去年は11月頃まで気温が高い日が続きましたが、管理を工夫したことで高い品質に育てられたそうです。

（福田 新也さん）

「葉も柔らかくしっかり雨も降って、霜の被害もほとんどなく順調に育ったので良いお茶が取れた。1番茶の味わいの特徴は、味や色。冬の間ずっと栄養を蓄えて、春に気温が上がった時に一番茶ができるので、おいしいお茶ができている」

摘み取られた茶葉は荒茶にし、佐賀県で18日に開かれる入札会に出品される予定です。