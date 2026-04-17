4人が乗った漁船が転覆 枕崎市沖で17日午前、4人が乗った漁船が転覆しました。3人は救助されましたが、21歳の乗組員1人が行方不明です。 （記者）「火の神岬近くの海岸です。白波が立つ海上を船の底のようなものが水面から出ているのが確認できます。沖合には何隻もの巡視船が出ていて、懸命な捜索が続けられています」 鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時すぎ、阿久根市の幸丸水産から海保に、「枕崎港近くの立神