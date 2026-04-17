原油価格の高騰・供給不安の影響は県内のスーパーにも 中東情勢の影響の長期化が懸念される中、アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議を今週末にも行う見通しを示しました。先行きが見えない中、原油価格の高騰や供給不安の影響は、県内のスーパーにも広がっています。 鹿児島市のスーパー「フレッシュフィールドなりざわ」です。ここでは100種類ほど