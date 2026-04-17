三重県紀北町で、ガーデニングなどに人気の「マリーゴールド」の出荷が最盛期を迎えています。紀北町古里にある「かきうち園芸」では、黄色やオレンジなど色鮮やかなマリーゴールドが栽培されています。マリーゴールドは、春から秋にかけて楽しむことができるのが特徴で、ガーデニングなどに人気があります。ハウス内では従業員らが花の咲き具合を確かめ、一つ一つ丁寧に