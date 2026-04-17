香川県は１７日、東讃保健所管内の小学校１校で、ロタウイルスによる感染性胃腸炎とみられる集団感染が確認されたと発表した。県によると、同小３年生を中心に１３日、児童７９人、職員１人の計８０人が腹痛や下痢などを訴え、複数の検体からロタウイルスを確認した。うち４人が入院し、２人が退院、残る２人も快方に向かっているという。ロタウイルスによる感染性胃腸炎は毎年３〜５月に乳幼児を中心に流行。感染力が強く、