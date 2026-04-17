舞台人としての “第一歩” を踏み出しました。 「ハウステンボス歌劇学院」を先月卒業したばかりの12期生が、初舞台に挑みました。 迫力ある演技と、きらびやかなステージで観客を魅了するハウステンボス歌劇団「チーム奏」。 プロとして活躍する先輩と同じ舞台に立ったのは、「ハウステンボス歌劇学院」を卒業したばかりの12期生6人です。 緊張した面持ちの中、それぞれの芸名を発表。 その後