言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、食卓に並ぶ身近な食べ物から、物事に取り組む姿勢、そして日本語特有の言い回しにも使われる言葉を用意しました。それぞれの単語の響きを脳内で再生しながら、空欄に入る共通の2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□っけこ□□みふと□□ヒント：ジャガイモを使った人気の揚げ物、