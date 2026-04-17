【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦！ 共通する2文字を当てよう。ヒントは人気の揚げ物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、食卓に並ぶ身近な食べ物から、物事に取り組む姿勢、そして日本語特有の言い回しにも使われる言葉を用意しました。それぞれの単語の響きを脳内で再生しながら、空欄に入る共通の2文字を特定してみてください。
□□っけ
こ□□み
ふと□□
ヒント：ジャガイモを使った人気の揚げ物、新しい方法などを実際にやってみること、そして衣服の胸あたりの内側や、所持金の余裕を指す際に使われる言葉を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「ころ」を入れると、次のようになります。
ころっけ（コロッケ）
こころみ（試み）
ふところ（懐）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な料理の名称、動作や意図を表す名詞、そして体や衣服に関する言葉がそろいました。「ふところ」という言葉は、「懐が深い」「懐が痛む」など、比喩的な慣用句としても多く使われます。一つの響きが、具体的な物から抽象的な概念までつながっている面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食卓に並ぶ身近な食べ物から、物事に取り組む姿勢、そして日本語特有の言い回しにも使われる言葉を用意しました。それぞれの単語の響きを脳内で再生しながら、空欄に入る共通の2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□っけ
こ□□み
ふと□□
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正解：ころ正解は「ころ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ころ」を入れると、次のようになります。
ころっけ（コロッケ）
こころみ（試み）
ふところ（懐）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な料理の名称、動作や意図を表す名詞、そして体や衣服に関する言葉がそろいました。「ふところ」という言葉は、「懐が深い」「懐が痛む」など、比喩的な慣用句としても多く使われます。一つの響きが、具体的な物から抽象的な概念までつながっている面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)