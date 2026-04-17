元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が8日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【祝支配下!】福島圭音選手を赤星も大絶賛!」に出演。支配下登録を勝ち取った阪神・福島圭音の魅力と、その能力を最大限に活かすための起用法について持論を述べた。赤星憲広氏○福島圭音の起用法に持論聖望学園高校、白鷗大学を経て2023年育成選手ドラフト2位で阪神に入団した福島。3年目の今季は春季