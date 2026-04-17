ホラーゲーム専門VTuber『人生つみこ』をご紹介します。ホラーゲーム専門VTuber『人生つみこ』今週のピックアップ『【 SILENT HILL f #01 】美しいがゆえに、おぞましい。サイレントヒル新作だ…！※ネタバレ注意※ 【 人生つみこ 】』――まずは簡単に自己紹介をお願いします。人生つみこさん：「ホラーゲーム専門VTuberの『人生つみこ』と申します。普段23時ごろから毎日、国内外のホラーゲームを遊んでいる変わり者でございます