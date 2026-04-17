ホラーゲーム専門VTuber『人生つみこ』をご紹介します。

ホラーゲーム専門VTuber『人生つみこ』

今週のピックアップ

『【 SILENT HILL f #01 】美しいがゆえに、おぞましい。サイレントヒル新作だ…！※ネタバレ注意※ 【 人生つみこ 】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

人生つみこさん：「ホラーゲーム専門VTuberの『人生つみこ』と申します。普段23時ごろから毎日、国内外のホラーゲームを遊んでいる変わり者でございます」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

人生つみこさん：「もともとVTuberさんを見る側の人間で、見始めた頃は『キズナアイ』さんや『電脳少女シロ』さんなど、いわゆる四天王と呼ばれていた方々を見ていました。自分もCG業界にいたので『私にもできそうだぞ』と思ったのがきっかけで、セルフ受肉で自分自身を作ることから始まりました。

また、映画や漫画、ゲーム業界にいたこともあってホラーが好きだったんですが、調べてみたら当時『ホラーゲーム専門』のVTuberっていなかったんですよ。『じゃあ私がホラーゲーム専門VTuberとしてデビューしてみようかしら』と思ったのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

人生つみこさん：「おすすめは『【 SILENT HILL f #01 】美しいがゆえに、おぞましい。サイレントヒル新作だ…！※ネタバレ注意※ 【 人生つみこ 】』というタイトルの動画です。純粋に最新作の面白いホラーゲームを楽しんでほしいというのが一つと、私自身が『サイレントヒル』シリーズが本当に大好きで、自分でもめちゃくちゃグッズを集めちゃうくらい大好きな作品だからです。ホラーゲームにあまり触れていない人にもぜひ触れてほしい作品だと感じているので『ぜひここから入ってきてください』という意味でおすすめです。

『サイレントヒル』シリーズのプロデューサーであるコナミの岡本基さんと、東京ゲームショウでお会いする機会があったんですよね。そこで純粋に作品が好きであるということを熱く語ってしまい、ほぼオタク語りに近くてめちゃくちゃ恥ずかしい思いをしたというエピソードがあります。プロモーションの部分でアピールすればいい場所だったのに『好きです』しか言えなくて恥ずかしかったです」

【 SILENT HILL f #01 】美しいがゆえに、おぞましい。サイレントヒル新作だ…！※ネタバレ注意※ 【 人生つみこ 】

https://www.youtube.com/watch?v=6HOY8o5RqW8&t=15135s



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

人生つみこさん：「普段ホラーゲームを中心に、ホラーエンタメを盛り上げるために活動しているVTuberです。たぶん、私のチャンネルに遊びに来れば、ホラーゲームが好きになるんじゃないかなと思っています。ライトなホラーゲームもあれば、本格的に怖い作品も取り扱っているので、皆さんの耐性に合わせてホラーゲームをチョイスして楽しんでもらえたらなと思います」

ホラーエンタメを盛り上げるべく、国内外のさまざまな作品を通じて誰もがホラーゲームを好きになるような魅力を発信し続ける『人生つみこ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『人生 つみこ (ホラーゲーム専門VTuber)』

https://www.youtube.com/@jinseitsumiko

Xのアカウント『人生つみこ 😱ホラーゲーム専門✟TSUMIKO 🫀Vsinger』

https://x.com/tsumiko_channel

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島