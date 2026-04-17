会社事務所から男性の遺体を運び出して遺棄したとして、警視庁は１７日、東京都港区西麻布、ＩＴ関連会社代表取締役の水口克也容疑者（４９）を死体遺棄容疑で逮捕した。同社役員の５０歳代の男性と連絡が取れておらず、同庁は遺棄されたのが男性とみて殺人容疑を視野に調べる。発表によると、水口容疑者は昨年１０月５〜６日頃、自身が経営する港区赤坂の会社事務所から男性の遺体を運び出し、遺棄した疑い。調べに「やってい