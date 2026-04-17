会社事務所から男性の遺体を運び出して遺棄したとして、警視庁は１７日、東京都港区西麻布、ＩＴ関連会社代表取締役の水口克也容疑者（４９）を死体遺棄容疑で逮捕した。

同社役員の５０歳代の男性と連絡が取れておらず、同庁は遺棄されたのが男性とみて殺人容疑を視野に調べる。

発表によると、水口容疑者は昨年１０月５〜６日頃、自身が経営する港区赤坂の会社事務所から男性の遺体を運び出し、遺棄した疑い。調べに「やっていません」と容疑を否認している。事務所内の複数箇所からは男性の血痕が見つかった。遺体は見つかっていない。

男性の知人女性が昨年１０月１０日、同庁麻布署に「連絡がつかない」と相談。男性の自宅付近の防犯カメラの映像で、９月２８日に軽装で出かける男性の姿が確認された。自宅の室内に不審な点はなかったという。男性は行方不明になった昨年９月以降も知人と会う予定などを入れていた。

捜査関係者によると、水口容疑者は昨年１０月５日頃に、江東区内でレンタカーを借りており、同庁は、レンタカーが事件に使用されたとみている。