17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の5万9060円と急伸。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては584.10円高。出来高は1608枚となっている。 TOPIX先物期近は3783.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.69ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59060