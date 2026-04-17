　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の5万9060円と急伸。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては584.10円高。出来高は1608枚となっている。

　TOPIX先物期近は3783.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.69ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59060　　　　　+260　　　　1608
日経225mini 　　　　　　 59050　　　　　+250　　　 25943
TOPIX先物 　　　　　　　3783.5　　　　　 +14　　　　2897
JPX日経400先物　　　　　 34260　　　　　+255　　　　 112
グロース指数先物　　　　　 769　　　　　　+0　　　　 120
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース