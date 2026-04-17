日経225先物：17日19時＝260円高、5万9060円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の5万9060円と急伸。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては584.10円高。出来高は1608枚となっている。
TOPIX先物期近は3783.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.69ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59060 +260 1608
日経225mini 59050 +250 25943
TOPIX先物 3783.5 +14 2897
JPX日経400先物 34260 +255 112
グロース指数先物 769 +0 120
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3783.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.69ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59060 +260 1608
日経225mini 59050 +250 25943
TOPIX先物 3783.5 +14 2897
JPX日経400先物 34260 +255 112
グロース指数先物 769 +0 120
東証REIT指数先物 売買不成立
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