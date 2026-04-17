三島食品は、経済産業省特許庁が主催する令和8年度「知財功労賞」において、「特許庁長官表彰 知財活用企業(商標)」を受賞した。「知財功労賞」は、経済産業省 特許庁が、日本の知的財産権制度の発展･普及･啓発に貢献のあった個人と、制度を有効に活用しその発展に寄与した企業等を表彰するもの。三島食品では、米離れが進むなか、2015年頃より、ふりかけを主役である食材(肉･魚･野菜等)を引き立てる調味料として位置づける「脇役