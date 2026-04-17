2019年に結成した、りくりゅうペア。初めて滑った瞬間から絶対にうまくいくと2人が確信したツイストリフトを武器に、結成わずか4か月で全日本選手権を制しました。そして、その存在を世界に知らしめたのが、2022年の北京オリンピック。 【写真を見る】りくりゅうペア 仲直りの“必殺技”にシナモンロール”!? 息の合ったペアだと思う？の質問に…三浦璃来選手｢「私たち以上に仲いいペアはいないんじゃないか｣【秘蔵映像】