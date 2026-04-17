東京時間17:36現在 香港ハンセン指数 26160.33（-233.93-0.89%） 中国上海総合指数 4051.43（-4.12-0.10%） 台湾加権指数 36804.34（-327.68-0.88%） 韓国総合株価指数 6191.92（-34.13-0.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8946.93（-8.09-0.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78317.88（+329.20+0.42%） １７日のアジア株は総じて下落。週末を控えて、利益確定の売りなどに押されて多くの