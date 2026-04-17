アジア株 総じて下落、香港株は反落 アジア株 総じて下落、香港株は反落

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東京時間17:36現在

香港ハンセン指数 26160.33（-233.93 -0.89%）

中国上海総合指数 4051.43（-4.12 -0.10%）

台湾加権指数 36804.34（-327.68 -0.88%）

韓国総合株価指数 6191.92（-34.13 -0.55%）

豪ＡＳＸ２００指数 8946.93（-8.09 -0.09%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78317.88（+329.20 +0.42%）



１７日のアジア株は総じて下落。週末を控えて、利益確定の売りなどに押されて多くの市場が軟調に推移した。米国とイランの次回の協議が週末に開催される可能性もあり、中東の情勢が不透明な中、売り優勢の展開となった。



上海総合指数は小反落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、銀行大手の中国農業銀行が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、化学品メーカーの万華化学集団、医薬品メーカーの四川百利天恒薬業が売られた。



香港ハンセン指数は反落。医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）、医薬品メーカーの石薬集団、衛生用品メーカーの恒安国際集団（ハンアン・インターナショナル）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。ＩＴサービスのデータ・ナンバー・スリー、電気通信会社のコーラス、通信会社のＴＰＧテレコムが買われる一方で、メディア会社ナイン・エンターテインメント、不動産投資信託のＧＰＴグループ、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループが売られた。

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