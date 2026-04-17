日本バスケットボール協会（JBA）は4月15日、公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団と連携し、若年層を対象としたバスケットボールの若手指導者育成支援を開始したと発表した。 JBAではコーチライセンスを取得するための養成講習会を実施しており、その受講料の50パーセントを安藤財団が支援する。対象は2026年4月1日時点で21歳以下の全国の受講者。各ライセンスの受講料は、E級が通常2