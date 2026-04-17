JBAと安藤財団が連携し若手指導者の育成支援「裾野を広げていくことが大切」

日本バスケットボール協会（JBA）は4月15日、公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団と連携し、若年層を対象としたバスケットボールの若手指導者育成支援を開始したと発表した。

JBAではコーチライセンスを取得するための養成講習会を実施しており、その受講料の50パーセントを安藤財団が支援する。対象は2026年4月1日時点で21歳以下の全国の受講者。各ライセンスの受講料は、E級が通常2200円から1100円、D級が1万3200円から6600円、C級が1万6500円から8250円へと軽減される。

今回の取り組みの背景には、少子化や学校部活動における指導者不足に加え、部活動の地域移行に伴う指導者ニーズの拡大といった社会課題がある。JBAとしては、安藤財団との連携を通じてコーチを目指す際の初期負担を軽減し、指導者の裾野拡大につなげたい考えだ。

「将来プロ（のコーチ）を目指す人もいるかもしれないですが、まずは裾野を広げていくことが大切だと思っています」と島田慎二会長。

学生時代からコーチを志してキャリアを歩んできた桶谷大氏（B1琉球ゴールデンキングスHC兼男子日本代表HC）の例も挙げ、「コーチになるハードルを下げることで、極端な話、バスケットボール経験がなくてもコーチを志す人が出てきてもいい」と、幅広い人材の参入に期待を寄せた。