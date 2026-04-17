【写真】BTS V、ショートパンツの軽やかアウトドアスタイル（2本）／爽やかなペールトーンカラーコーデも（3本） BTSのV（ヴィ）がモデルを務める、Snow Peak Apparel（スノーピークアパレル）の新ビジュアルが公開された。 ■BTS V、長い手足際立つショートパンツルック 今回公開されたビジュアルでは、Snow Peak Apparelのシックな色味の新作コレクションを軽やかに着こ