BTS Vのショートパンツから伸びるスラリとした美脚！澄んだ眼差しと美しい横顔＆清涼感溢れるアウトドアコーデに「長い手足が際立つね」の声

【写真】BTS V、ショートパンツの軽やかアウトドアスタイル（2本）／爽やかなペールトーンカラーコーデも（3本）

BTSのV（ヴィ）がモデルを務める、Snow Peak Apparel（スノーピークアパレル）の新ビジュアルが公開された。

■BTS V、長い手足際立つショートパンツルック

今回公開されたビジュアルでは、Snow Peak Apparelのシックな色味の新作コレクションを軽やかに着こなした姿を披露している。

ひとつ目の投稿では、Vはバケットハットを被り、白シャツに黒の半袖Tシャツをレイヤード。ショートパンツにソックス、スニーカーも黒で統一したモノトーンコーディネートを見せた。キャンプ用ボックスの上で頬杖をつきあぐらで座る姿や、ポケットに手を入れた全身ショット、振り向きざまの視線など、どのカットでも少年のような澄んだ眼差しが印象的だ。

2つ目の投稿では、サンシェードハットにワインカラーのフーディーに同色の半袖シャツを重ね、ショートパンツと合わせたアウトドアスタイルを披露。腕を組んだ横顔や、サンシェードハットの紐に手をかける仕草に加え、全身ショットでは程よく鍛えられたすらりと伸びる脚を見せている。

SNSでは「めっちゃ可愛い！！！」「半パンが似合う男子好きです」「綺麗なおみ足！！」「テテが着るとシンプルアイテムでもスタイリッシュ」「色合いもテテにピッタリ」「半袖にショートパンツで長い手足が際立つね」「太ももの友情タトゥーも見えるね！」など大きな反響が寄せられている。

■写真：BTS V、Snow Peak Apparel爽やかコーデ