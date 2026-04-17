BTSの日本公演を世界中が注目した。17日と18日に、7年ぶりに東京ドーム公演を開催する。日本をスタート地点にして、その後、北米、欧州、南米など背格34都市で85回にわたって展開する。韓国メディアのスポーツワールドは17日「BTSのワールドツアー再開に海外メディアが注目…7人の時が最も最強」の見出しで報じた。英国の音楽専門メディアNMEは、BTSの復帰にほぼ満点に近い評価を付けた。「新アルバムARIRANGが、ジャンルの境界を