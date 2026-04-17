「ホロライブ」所属のVTuber・風真いろはさんが、17日までに自身のチャンネルで雑談配信を実施。缶詰になりすぎて、スタジオが別荘のような状態になっていることを明かした。【動画】スタジオにいすぎて“妖精”と化しているいろはさん（8：58ごろ）最近のいろはさんは、運営会社・カバーのスタジオで仕事をすることが多いそうで、会うホロメンみんなから「いろはちゃんってマジで毎日いるんだね」と言われているらしい。そん