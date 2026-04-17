カップルYouTuber「つーさんとゆっぴ」のゆっぴさんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗中傷で開示請求した結果、相手が友人だったという衝撃の事実で落ち込む中、彼氏のつーさんから大分旅行をサプライズされたことを報告しました。【写真】ゆっぴ、彼氏と大分旅行へ「永遠に幸せであって欲しい」ゆっぴさんは「開示請求したらまさかの友達でずっと元気無かった私に、リフレッシュ大分旅行をプレゼントしてくれたの」と