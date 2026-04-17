言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 普段の生活や読書で触れている言葉を思い浮かべながら、共通する音を慎重に探り当ててみましょう。今回は、風情あるときの表現や、日本の伝統を感じさせる道具などをピックアップしました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□み□□い□□りヒント：季節や月日の流れを記