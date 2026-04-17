【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 時の流れや伝統的な道具に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 普段の生活や読書で触れている言葉を思い浮かべながら、共通する音を慎重に探り当ててみましょう。
今回は、風情あるときの表現や、日本の伝統を感じさせる道具などをピックアップしました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
□□み
□□い
□□り
ヒント：季節や月日の流れを記した「カレンダー」の和称、今夜を指す少し改まった言い方、そして和紙を細長く切ってひねり、ひも状にしたものを思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こよ」を入れると、次のようになります。
こよみ（暦）
こよい（今宵）
こより
どれも正しい日本語になりますね。今回は、時間を管理する道具、夜の時間を指す美しい響きの言葉、そして伝統的な手仕事で使われる物が並んでいました。一見すると用途の異なる言葉たちが、同じ音を共有していることに気が付くのは、日本語の語彙の奥行きを感じる面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、風情あるときの表現や、日本の伝統を感じさせる道具などをピックアップしました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
□□い
□□り
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正解：こよ正解は「こよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こよ」を入れると、次のようになります。
こよみ（暦）
こよい（今宵）
こより
どれも正しい日本語になりますね。今回は、時間を管理する道具、夜の時間を指す美しい響きの言葉、そして伝統的な手仕事で使われる物が並んでいました。一見すると用途の異なる言葉たちが、同じ音を共有していることに気が付くのは、日本語の語彙の奥行きを感じる面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)