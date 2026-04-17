高市早苗首相は１７日の衆院内閣委員会に出席。インテリジェンス（情報活動）の司令塔強化に向けた「国家情報会議」創設法案をめぐり質問を受け、答弁を行った。野党はプライバシー侵害や政治利用への心配から同法案の規定が不十分などと批判している。中道改革連合の長妻昭衆院議員は内閣情報調査室（内調）などの政治利用について「インテリジェンスの政治化が心配です」と質問した。高市首相は「事案の内容や状況次第だ