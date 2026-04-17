4月17日、B1リーグに所属する佐賀バルーナーズは3月17日よりインジュアリーリストに登録していたレイナルド・ガルシアについて、インジュアリーリスト抹消手続きを行ったことを発表した。これによりベンチ登録や試合出場が可能となる。 ガルシアは10月にも右大腿直筋筋損傷によりインジュアリーリストに登録され、12月に復帰した。今回は左大腿ハムストリング筋損傷を傷病事由として