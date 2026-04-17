4月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は4月21日から23日まで行われる3x3バスケットボール男子日本代表強化合宿の参加メンバーと6月1日からポーランド・ワルシャワで開幕する「FIBA3x3ワールドカップ2026」の予選プール組み合わせを発表した。 強化合宿は「FIBA3x3ワールドカップ2026」や6月から行われる「FIBA3x3ユース・ネーションズリーグ2026U21/U23