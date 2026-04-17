【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」のフル尺が、4月18日放送の桑田のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM/JFN 23時～）で初オンエアされる。 ■「AKANE On My Mind～饅頭こわい」はポジティブなエネルギーに満ちたポップソング 「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、テレビ朝日系アニメ『あかね噺』のエ