桑田佳祐、アニメ『あかね噺』ED主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」を『桑田佳祐のやさしい夜遊び』でフル尺解禁

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桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」のフル尺が、4月18日放送の桑田のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM/JFN 23時～）で初オンエアされる。

■「AKANE On My Mind～饅頭こわい」はポジティブなエネルギーに満ちたポップソング

「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、テレビ朝日系アニメ『あかね噺』のエンディング主題歌。

心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まり、明るく飄々とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソングで、アニメのエンディングでは爽やかでトロピカルな色使いの映像に合わせて楽曲の一部が公開されており、SNSを中心に注目を集めていた。

「AKANE On My Mind～饅頭こわい」のリリース日などは未定。なお、桑田は同アニメのオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」も担当。こちらは6月24日にCDリリースされ、現在、先行配信中。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

『桑田佳祐のやさしい夜遊び』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/yoasobi/

TVアニメ『あかね噺』作品サイト

https://akane-banashi.com/

桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp