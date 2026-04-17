記事ポイント 「SUS-UP！(サスアップ)」が書籍版とオンライン版で展開されます。書籍版「SUS UP！サスアップVOL.1」が全国の書店や主要ネット書店で購入できます。オンライン版「SUS UP！」が読者同士の共創意識を広げる場として利用できます。 「SUS-UP！(サスアップ)」が、サステナブルな人と企業とコミュニティをつなぐメディアとして登場します。パイプラインが、書籍版の創刊とオンライン版の公開で、