共創を広げる新メディア！ パイプライン「SUS-UP！(サスアップ)」

記事ポイント 「SUS-UP！(サスアップ)」が書籍版とオンライン版で展開されます。書籍版「SUS UP！サスアップVOL.1」が全国の書店や主要ネット書店で購入できます。オンライン版「SUS UP！」が読者同士の共創意識を広げる場として利用できます。 「SUS-UP！(サスアップ)」が書籍版とオンライン版で展開されます。書籍版「SUS UP！サスアップVOL.1」が全国の書店や主要ネット書店で購入できます。オンライン版「SUS UP！」が読者同士の共創意識を広げる場として利用できます。

「SUS-UP！(サスアップ)」が、サステナブルな人と企業とコミュニティをつなぐメディアとして登場します。

パイプラインが、書籍版の創刊とオンライン版の公開で、読者がサステナビリティに触れやすい場を広げます。

書籍版とオンライン版がそろい、買って読む、見て学ぶ、つながって広げる体験が選べます。

パイプライン「SUS-UP！(サスアップ)」

書籍版創刊日：2026年4月6日オンライン版公開日：2026年4月8日企画編集：株式会社パイプライン

「SUS-UP！(サスアップ)」は、日本のサステナビリティをUP!することをコンセプトにしたメディアです。

パイプラインが、サステナビリティに取り組む人や企業、地域の動きを多角的に紹介します。

オンライン版

サイトURL：https://sus-up.com/

オンライン版「SUS UP！」は、サステナビリティに関する記事をWebで読めるメディアです。

オンライン版は、読者同士のコミュニケーションの場として共創意識を広げる役割も担います。

創刊号の見どころ

創刊号は、日本のサステナビリティシーンを牽引してきたピーターゼン氏のインタビューを掲載します。

創刊号は、日比野克彦氏や末吉理花氏の声を通して、地球環境保護や持続可能な社会づくりへの視点を深く伝えます。

特集内容

特集は、人や企業、地域社会にとって気づきにつながる取り組みを意味と意義から掘り下げます。

特集は、行動変容につながるヒントを読み取りたい読者に役立つ内容です。

書籍版の販売情報

書名：SUS UP！サスアップVOL.1販売場所：全国の書店、Amazon、楽天ブックスサイズ：247×182mm（B5変形）本文：4C、128P発行元：グリーンキャット出版価格：1,980円（税込）

書籍版「SUS UP！サスアップVOL.1」は、誌面でじっくり読みたい読者に向く一冊です。

書籍版は、インタビューや特集を通してサステナビリティの実践例を具体的に知るきっかけになります。

コミュニティ記事

コミュニティ記事は、読者が持続可能な社会に向けた取り組みを身近に感じる入口になります。

コミュニティ記事は、行動を始める人と活動を広げたい人をつなぐ情報として機能します。

「SUS-UP！(サスアップ)」は、書籍とオンラインの両方からサステナビリティを学べるメディアです。

書籍版は、全国の書店や主要ネット書店で購入できます。

オンライン版は、記事を読みながら読者同士のつながりも広げられます。

「SUS-UP！(サスアップ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「SUS-UP！(サスアップ)」はどこで読めますか？

A. 書籍版「SUS UP！サスアップVOL.1」は全国の書店、Amazon、楽天ブックスで購入できます。

オンライン版は公式サイトで公開されており、Web上で記事やコミュニティ情報を閲覧できます。

Q. 「SUS-UP！(サスアップ)」ではどのような内容が紹介されますか？

A. 「SUS-UP！(サスアップ)」は、サステナビリティを推進する人、企業、地域の取り組みを多角的に紹介します。

創刊号ではインタビューや特集を通して、持続可能な社会づくりのヒントを伝えます。

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